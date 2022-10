Cage Warriors: il vercellese Sabatino nuovo "re di Roma"

Netta vittoria per Emanuele “Clark Kent” Sabatino a Roma nel primo evento italiano di Cage Warriors, la più importante promotion europea di questo sport. Per capirci stiamo parlando dell’organizzazione che ha lanciato tanti futuri campioni dell’UFC, il top mondiale di questo sport, in primis un personaggio che con la sua fama ha superato i confini degli sport da combattimento, Conor McGregor. L’atleta vercellese, davanti ai telespettatori di 180 Paesi del Mondo, dopo 3 riprese ha ottenuto un verdetto unanimemente favorevole da parte dei giudici contro l’esperto polacco Karol Michalak.

Con questa vittoria il vercellese sale a quota 4 successi (1 prima del limite) e 1 sola sconfitta in 3 anni da professionista.

Sabatino, 26 anni, è un atleta di MMA (le arti marziali miste): è di Vercelli ma combatte per il Cardano Top Team di Novara. Ha iniziato questo sport 8 anni fa nella sua città alla palestra The Crew dove tutt’ora lavora come istruttore e personal trainer di cross fit e pesistica.

Nel suo palmares da dilettante ha vinto i campionati italiani ed ha vestito la maglia azzurra agli Europei ed ai Mondiali. Nel 2019 è invece diventato professionista e a oggi può vantarsi di 3 successi (1 priam del limite) ed 1 sola sconfitta arrivata ai punti contro il molto più esperto Michelangelo Colangelo.