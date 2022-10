Lutto per Davide, morto a 54 anni in un drammatico incidente

Cigliano, i colleghi del comprensorio Sorin e gli amici con i quali scalava montagne e ferrate piangono la morte di Davide Negrelisse, 54 anni, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Ronchi di Cigliano.

All'altezza della rotonda di via Farini, l'auto sulla quale l'uomo viaggiava, diretto a casa, è uscita di strada, capottando diverse volte. Un incidente autonomo, secondo quanto è stato possibile accertare da parte delle forze dell'ordine, avvenuto nella notte e di cui nessuno si è accorto fino al mattino successivo, quando è stata notata la vettura fuori strada. Il conducente, sbalzato dal veicolo, è stato ritrovato a diversi metri di distanza, privo di vita.

Appassionato di montagna, valido scalatore, persona gioviale e simpatica Davide Negrelisse lascia un grande vuoto. A piangerlo, increduli, i molti amici che condividevano con lui l'amore e la fatica per le ascese in montagna e per i momenti di convivialità. La data del funerale non è ancora stata fissata in attesa del nullaosta dell'autorità giudiziaria.