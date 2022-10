Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina nei pressi del municipio cittadino una delegazione vercellese del Comitato 10 Febbraio ha deposto un omaggio floreale in ricordo di Norma Cossetto.



L'iniziativa “Una rosa per Norma”, giunta alla sua quarta edizione, si è svolta in molte città italiane con l'intento di mantenere vivo il ricordo della studentessa istriana 24enne torturata e uccisa dai partigiani titini negli anni ‘40.



Ricordando Norma, e con lei tutte le vittime della tragedia delle Foibe, chiediamo alle istituzioni cittadine di impegnarsi per trovare un luogo a Vercelli da dedicare alla sua memoria.