Comitato ascoltami, nono incontro, lunedì 10 ottobre

In questi incontri si racconta come รจ cambiata spesso e in modo radicale la vita delle persone che fanno parte di questo Comitato dopo lโ€™inoculazione: piรน volte hanno denunciato la loro condizione, piรน volte hanno chiesto aiuto alle istituzioni e continuano a chiederlo e non si arrenderanno: risultato? Abbandonati a se stessi e saranno proprio loro a raccontarvelo!