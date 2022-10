A proposito di Gentile, Corradini e... Alessandro Bianco

Ma Saco e Vergara, che arrivano dalle giovanili del Napoli, e Gentile e Corradini, da quelle della Fiorentina, sono pronti, qualcuno chiede, per giocare in serie C?

Facciamo due passi indietro, uno all'anno scorso l'altro a giovedì sera.

Nella primavera Viola dell'anno scorso brillavano tanti elementi: il terzino Gentile e i centrocampisti Bianco e Corradini.

Leggi9amo le pagelle (su Mondo Primavera) di Gentile, Bianco e Corradini dopo Fiorentina-Napoli, l'anno scorso.

Gentile: 6,5 (Nel primo tempo è un vulcano in perenne eruzione, sempre puntuale negli inserimenti e nel percorrere la fascia).

Bianco: 7 (Quando un giocatore è così continuo, si rischia di essere ripetitivi nel parlare delle sue prestazioni. Con lui correre questo rischio è la cosa migliore da fare: muscoli, qualità, lettura del gioco e una corsa impressionante, che lo porta ad essere pericoloso negli ultimi metri di campo.)

Corradini 7,5 (Il faro del centrocampo è tornato ad illuminare la squadra. Precisione goniometrica nella gestione del pallone e tanta quantità. Dal dischetto è una garanzia e stappa il match.)

Giovedì sera, Vincenzo Italiano, nella Fiorentina impegnata contro l'Hearts ha fatto esordire, schierandolo nella ripresa, Alessandro Bianco che, appunto, giocava con Corradini e Gentile.

Ma come? Un primavera Viola in campo internazionale?

Forse il problema della Pro Vercelli non sono i giovani...