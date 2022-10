Guardia di Finanza: sequestrate 929 confezioni di smalto senza etichetta

La Guardia di Finanza di Vercelli ha sequestrato 929 flaconi di smalto per unghie non conformi alla normativa sulla corretta etichettatura e segnalato ai competenti uffici della Camera di Commercio il titolare di un esercizio commerciale del centro storico del capoluogo per l’eventuale contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative che possono oscillare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 4.000 euro.

Nel caso individuato dai finanzieri vercellesi è stata constatata, in particolare, la carenza nelle etichette applicate sui flaconi delle informazioni minime previste per legge quali - ad esempio - la composizione del prodotto, le precauzioni per l’impiego mentre altre erano riportate in lingua straniera e con acronomi non facilmente comprensibili per il potenziale acquirente.

Il sequestro delle numerose confezioni irregolari di cosmetici poste in vendita, per un valore complessivo al dettaglio di circa 1500 euro, è stato il frutto delle risultanze dei servizi di controllo economico del territorio che quotidianamente le pattuglie delle Fiamme Gialle pongono in essere, in città e nella provincia di Vercelli, per garantire la legalità economico-finanziaria e la tutela del consumatore.

Infatti le informazioni acquisite “sul campo” sono state incrociate, arricchite e integrate con quelle contenute nella dorsale informatica in uso ai reparti operativi che consente di far “dialogare” contestualmente oltre 100 banche dati in modo da attuare successivamente controlli mirati e selettivi in presenza di indici di rischio.

I servizi della Guardia di Finanza di Vercelli a contrasto della diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza hanno lo scopo di contribuire a garantire la protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza tra le imprese.