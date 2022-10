Via Pastrengo, rifiuti abbonati. Una multa

Controlli anche oggi, venerdì 7 ottobre, per combattere la piaga dell'abbandono selvaggio dei rifiuti.

La Polizia locale e gli addetti di Asm hanno multato una persona che, in via Pastrengo, aveva abbandonato materiale misto nella zona dell'area ecologica che si trova proprio all'inizio della via, all'angolo con corso Palestro.

Il materiale, abbandonato tra cassonetti e marciapiedi andava ovviamente smaltito in tutt'altro modo: al trasgressore, individuato attraverso i controlli sul materiale, è stata inflitta una sanzione di 100 euro.