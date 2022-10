Extra, geometrie in bilico tra sacro e profano

Le ultime due edizioni hanno "sfidato" il covid, trovando soluzioni logistiche per creare suggestivi allestimenti all'aperto. Oggi pomeriggio, venerdì 7 ottobre, Extra, la mostra di design, arredamento e cultura torna alla formula antica. Le "Geometrie in bilico" guardano alla contaminazione tra sacro e profano e scelgono Santa Chiara come sede per l'edizione 2022 della manifestazione, organizzata da Ascom, Federmobili, associazione Amarte. Nella suggestiva area espositiva di corso Libertà, Serena Mormino, curatrice della rassegna, dedica uno spazio speciale alle opere dell'artista Paolo Treni, volute per rendere omaggio agli spazi della chiesa sconsacrata, all'aura di infinito e sacralità che promanano.