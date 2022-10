Legnaia in fiamme: Vigili del Fuoco all'opera per salvare il vicino bosco

Incendio di una legnaia ad Arlezze di Valduggia nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre. L'allarme è scattato intorno alle 5 e, dopo il primo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, altre due mezzi sono stati convogliati in zona per evitare il propagarsi dell'incendio al bosco adiacente. Visto il luogo isolato da idranti e sorgenti è stato necessario fare più viaggi per l'approvvigionamento idrico sino a valle per avere ragione delle fiamme.

L'intervento ha consentito di procedere all'estinzione del grande focolaio, alla salvaguardia dei boschi e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo né si segnalano intossicati.