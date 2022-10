Rifiuti: migliora la gestione dell'indifferenziato

Dopo i volantini diffusi a luglio nelle buche delle lettere, con i quali Seso, aveva chiesto la collaborazione dei borgosesiani informandoli che i sacchi con rifiuti non differenziati appoggiati all’esterno dei contenitori non sarebbero più stati ritirati, a due mesi di distanza si nota qualche risultato incoraggiante.

«Alcuni hanno fatto un po’ di fatica ad abituarsi alla nuova modalità di raccolta del rifiuto indifferenziato – commentano i responsabili – ma poco alla volta la gente ha capito: è necessario che ciascuno faccia la sua parte, affinché tutti possano beneficiare di tariffe contenute. Rispetto alla maggior parte dei comuni limitrofi, il nostro ancora può godere di una raccolta settimanale anche della porzione di rifiuti indifferenziati – aggiungono – quasi ovunque ormai l’indifferenziato viene raccolto con cadenza quindicinale, e il sacco è di 40 litri come il nostro. Ora la gente ha compreso l’esigenza di differenziare di più e meglio, e stiamo osservando un certo miglioramento: sono pochissimi i sacchi aggiuntivi, che peraltro i nostri operatori hanno l’ordine di non prelevare più».

«Non ci stancheremo mai di ripetere che le voci in positivo ci permettono di mantenere invariate le tariffe al cittadino – dice Marisa Varacalli, Amministratore Unico di Seso – e in un periodo come quello che stiamo attraversando questo è un argomento fondamentale, tanto quanto quello della tutela dell’ambiente, per la quale riciclare le plastiche e gli altri materiali è determinante».

Ricordando ancora ai borgosesiani di scaricare sui propri smartphone l’app Junker, Marisa Varacalli invita i cittadini a consultare il sito Internet di Seso per ulteriori approfondimenti e informazioni e a non esitare a contattare direttamente gli uffici al numero 0163.23490 (interno 5 oppure 7) per prenotare servizi e/o segnalare esigenze: «E’ successo recentemente che alcuni cittadini abbiano abbandonato rifiuti ingombranti in prossimità di isole ecologiche o addirittura nell’ambiente – dicono dagli uffici – è una pratica molto scorretta e inutile: da un lato, espone a multe salatissime perché ci sono sempre più telecamere che possono smascherare i colpevoli senza difficoltà, e dall’altro crea danni sia al decoro urbano che all’ambiente. Basta telefonare a Seso: veniamo noi, al costo di 15 euro, a ritirare al vostro domicilio i rifiuti, su appuntamento, oppure potete conferirli voi gratuitamente all’isola ecologica di Plello».

La conclusione di Marisa Varacalli è lapidaria: «In materia di raccolta dei rifiuti, occorre solo avere senso civico – dice – le soluzioni ci sono e sono facili, devono semplicemente essere sempre nel segno del rispetto per la collettività e per l’ambiente. Confido nei miei concittadini».