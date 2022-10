Settimana della Protezione civile: le iniziative

Un nuovo centro operativo comunale, ma anche laboratori, attività didattiche nelle scuole, un convegno sul rischio idrogeologico e una giornata per conoscere volontari e mezzi sempre pronti a intervenire nelle calamità.

Dall'11 al 16 ottobre Vercelli ospita la settimana nazionale della Protezione civile.

«Un'occasione importante per Vercelli - secondo il sindaco Andrea Corsaro -: la protezione civile è un settore importante che viene costantemente seguito a tutti i livelli dell'amministrazione e questo consente di essere pronti in caso di emergenza. Quest'anno, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, Vercelli ospiterà la 28° Giornata Regionale della Protezione Civile. Il programma è molto articolato e coinvolge diversi ambiti da quello delle istituzioni, al mondo scolastico».

Il momento istituzionalmente più sentito sarà l'inaugurazione della Sala Operativa Comunale C.O.C. allestita al Comando Polizia locale: «Avremo quasi certamente la presenza dell'assessore regionale Marco Gabusi e per noi è un momento importante per garantire la massima operatività in ogni situazione - ha aggiunto il sindaco -. Inoltre ci saranno un convegno sul rischio idrologico e, domenica, un'esposizione di mezzi e attrezzature di Protezione Civile dedicata alla cittadinanza».

Anna Laurenza, vice-prefetto di Vercelli, ha sottolineato come «la scelta nazionale di celebrare la settimana della protezione civile è un momento dedicato all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione in cui saremo presenti e partecipi. Essere informati sui rischi e sulle procedure che consentono di mettersi al sicuro, rappresenta per la popolazione una prima forma di autotutela».

Di particolare rilievo, in proposito, è l'iniziativa mirata al coinvolgimento delle scuole medie cittadine che, attraverso filmati e un volumetto che poi verrà consegnato agli studenti dell'intera provincia, potranno scoprire i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. Inoltre, attraverso un gioco virtuale, alcuni di loro avranno la possibilità di trovarsi all'interno dei diversi scenari di rischio.

A coordinare l'organizzazione della manifestazione è l'assessore Gian Carlo Locarni: «Il mondo del volontariato mi è sempre stato a cuore - dice - e quest'occasione ci consentirà anche di ringraziare i volontari e le forze dell'ordine che si occupano di protezione civile».