Due multe in un colpo solo

Altro controllo, altra sanzione.

La lotta all'abbandono selvaggio dei rifiuti prosegue e, nella giornata di giovedì, gli agenti della Polizia locale e il personale di asm hanno individuato un trasgressore al quale scrivere la mini discarica che si era creata in via Varese 24: ingombranti, parti di mobili e materiali vari abbandonati sul marciapiedi nei pressi di un'isola ecologica.

«Una persona - spiega il vice sindaco Massimo Simion - è ha ricevuto due sanzioni, per complessivi 200 euro: una per la mancata differenziazione e l’altra per l'abbandono fuori dal contenitore Rsu».

I controlli continuano...