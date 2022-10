Piacenza: Pro sotto di un gol al 45°

Piacenza-Pro Vercelli 1-0

Marcatori: Rossetti (P) al 36'.





Primo tempo. Non gioca male la Pro Vercelli che però è in svantaggio per una distrazione difensiva.





Primo tempo.

10'. Piacenza. Esce Frosinini infortunato, entra Munari.

La Pro Vercelli gioca con il 3-4-3. Dietro agiscono Iezzi, Masi, Macchioni. Davanti, dietro a Comi, Renault e Gatto (con Renault che spesso arretra).

16'. Un giocatore della Pro è a terra, l'arbitro non fischia, ripartenza del Piacenza con l'ex Claudio Morra che avanza e spara, fuori ma non di molto. È il primo sussulto.

27'. Tiro ai due all'ora di Renault, para, si fa per dire. Rinaldi.

Risponde Lamesta che, da posizione defilata, impegna Rizzo, che respinge con i piedi.

31'. Punizione velenosa di destro ma dalla sinistra di Renault: respinge il portiere ma non trattiene, nessun avanti vercellese ne approfitta. Azione, comunque, pericolosa.

33: altro lancio in avanti del Piacenza, altra lettura perfetta di Masi, che anticipa tutti.

34': Comi servito in area appoggia per Renault, botta forte, deviata in corner.

Pro Vercelli in crescendo.... ma è il Piacenza ad andare a rete.

Minuto 36'. Morra riesce a far filtrare la palla in area, Rossetti anticipa tutti e porta il Piacenza in vantaggio.

Due di recupero, la Pro attacca.... male. Cross sballatto di Iotti dalla sinistra, direttamente sul fondo.









Secondo tempo.

Formazioni

Piacenza (4-4-2): Rinaldi; Frosinini, Cosenza, Masetti, Capoferri; Lamesta, Palazzolo, Persia, Zunno; Morra, Rossetti. A disposizione: Tintori, Maianti, Pezzola, Nelli, Ruiz, David, Munari, Vianni, Conti, Onisa, Biancheri. All. Scazzola.

Pro Vercelli (4-4-2): Rizzo; Iotti, Masi, Macchioni, Iezzi; Gentile, Louati, Corradini, Renault; Iotti, Comi, Gatto. A disposizione: Valentini, Rigon, Cristini, Perrotta, Calvano, Vergara, Silvestro, Arrighini, Guindo, Saco, Della Morte. All. Paci.





Arbitra Fabrizio Pacella

Ammoniti: