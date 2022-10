Paci: «Pesano le ultime due settimane»

E' affidato a capitan Alberto Masi l'analisi della sfida di Coppa Italia a Piacenza: "Non abbiamo disputato una brutta partita ma resta la sconfitta. Dobbiamo fare tutti quadrato per uscire da questo momento. Come giocatori possiamo promettere ai nostri tifosi il massimo dell'impegno caratteristica che, per altro, non è mai mancata. Siamo i primi che vogliamo toglierci da questa situazione, per noi e tutto l'ambiente perché questa situazione non piace a nessuno".

Mister Massimo Paci commenta l'eliminazione e il momento poco felice dei bianchi: "Nel primo tempo stavamo controllando senza affanni il Piacenza, poi abbiamo incassato il gol nell'unica azione creata dai biancorossi. Nella ripresa siamo andati meglio, anche se il raddoppio dopo 5' ha complicato tutto. Poi abbiamo cercato di reagire e rimettere in piedi la partita. Sotto questo profilo la volontà di reagire della squadra che non ha voluto accettare questa battuta d'arresto può essere un segnale positivo. Peccato aver subito gol nelle uniche azioni concesse. E' una situazione non semplice che si è complicata nelle ultime due settimane. Questo può capitare quando in squadra ci sono diversi giovani. Una fase storta dalla quale però dobbiamo uscire tutti assieme: vogliamo che società e tifosi, presenti anche oggi al Garilli tornino presto a sentirsi orgogliosi di questa squadra".