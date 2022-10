Che Pro Vercelli vedremo oggi a Piacenza?

Che squadra proporrà, oggi, per la gara in trasferta di Coppa Italia contro il Piacenza, Massimo Paci?

Probabilmente vedremo Iezzi, Masi, Gentile, Corradini, magari Guindo dal primo minuto al centro dell'attacco.

È una rosa, quella attuale, che può far mutare (così è stato) il volto della squadra, e come modulo e come scelta dei giocatori da impiegare.

Paci le ha provate tutte: difesa a 3, con affinità dunque alla Pro Vercelli allenata da Modesto e, con maggiori attenzioni alla fase difensiva, anche da Lerda.

Per Francesco Modesto l'imperativo era quello di schiacciare gli avversari nella loro metà campo creando almeno sei occasioni da gol a partita, per Lerda l'imperativo era non prendere gol. Un sterno di centrtocampo (Crialese) giocava “basso”, uno dei due attaccanti di supporto a Comi doveva coprire a centrocampo.

Paci ha provato il modulo 3-4-3, e col Padova è andata bene, ma poi, partendo dal presupposto che non sono i moduli che fanno le partite, ha pensato di modificare l'assetto tattico proponendo un 4-2-3-1, dal momento che in questa squadra ci sono diversi esterni (uno lo abbiamo visto pochissimo: Gentile, che l'anno scorso Italiano ha convocato alcune volte con la prima squadra della Fiorentina), tanti esterni, dicevamo, di qualità.

Ma facciamo adesso un fanta-Pro Vercelli.

Modulo prescelto è il 4-3-3-1 (scelta a caso: si potrebbe benissimo ipotizzare anche un 3-4-3)

Ecco una delle tante formazioni che potrebbero essere schierate. Con nome del calciatore e, accanto, una breve descrizione.

Portiere. Rizzo non si discute. È giovane e forte, punto. (Con Valentini pronto, nel caso).

Terzino destro. O Iezzi (gran campionato con la Pro di Modesto, due anni fa), oppure Iotti (34 presenza nella Fermana, due anni fa, 34 presenze nella Triestina, l'anno scorso).

Primo centrale di difesa. O Masi (progaonista con Modesto) o Cristini (protagonista con Lerda).

Secondo centrale. Perrotta (che qualche anno fa giocava in B con il Pescara e che l'anno scorso ha giocato nel Palermo di Baldini).

Terzino sinistro. Macchioni (uno dei protagonisti nell'Alessandria di Longo, promossa in B, due anni fa).

Veniamo ai due centrocampisti (ricordando che c'è anche Emmanuello, infortunato).

Primo mediano: Louati (titolare con Lerda l'anno scorso; con Rizzo fu una delle due grandi sorprese dell'annata).

Secondo mediano: Calvano (39 presenze negli due campionati con la maglia della Triestina).

Tre attaccanti di movimento. Potrebbero essere: Gatto a destra (con Modesto e Lerda convinceva, no?), Della Morte in mezzo (e Della Morte è un giocatore che farebbe gola a tante squadre di fascia alta), Mustacchio (altro protagonista della promozione in B con l'Alessandria di Longo) a sinistra.

Centravanti: Comi (con Arrighini, altro ex alessandrino, pronto a subentrare).

Ricapitoliamo.

Rizzo; Iezzi, Masi, Perrotta, Macchioni; Louati, Calvano; Gatto, Della Morte, Mustacchio; Comi.

Più Valentini, Iotti, Cristini, Arrighini.



Ricapitoliamo in un altro modo che vale per tutti i moduli:

In porta hai uno dei migliori o forse il migliore portiere del Girone, in difesa hai elementi valdi e di esperienza come Perrotta, Macchioni (e a mio avviso Masi), a centrocampo hai un gioiellino com Laouati, e davanti, tra Gatto, Mustacchio, Della Morte, Arrighini (e Vergara) sei addirittura in abbondanza.Sulla carta questa squadra non è forse la migliore che ha proposto Casella da quando è alla guida della società? Purtroppo abbiamo scritto "sulla carta". Sul campo qualcosa non va.

Chiusa la parentesi.

Quindi una possibile formazione esperta più alcuni giovani (Silvestro, Anastasio, Saco, Renault, Corradini, Gentile, Guindo) da far crescere ci sarebbe.

Certo: c'è il problema del minutaggio dei giovani, altrimenti non arrivano contributi dalla Lega. Ma già ci sono Rizzo e Louati, basterebbe utilizzarne altri a partita in corso... o forse no, forse il discorso da fare è un altro: Corradini, Vergara eccetera sono già pronti per la prima squadra, e se nelle prime sei partite la squadra è andata in bambola non è a causa della linea verde. Dell'inesperienza. Qualcuno obietterà: e l'autogol di Corradini a Trento? Una cosa del genere la fece Buffon contro il Lecce, anni fa: son cose che capitano, e spesso capitano ai migliori.

Altra obiezione: Louati e Rizzo sono comunque giovani. Risposta: sì, lo sono, ma l'anno scorso (e pure quest'anno) in campo hanno dimostrato di poter fare una gran bella figura nella categoria.

Cos'è che non va, allora, di questa squadra?

A leggere i commenti di alcuni tifosi il problema numero uno è l'allenatore, il problema numero due la squadra troppo giovane (il che non è vero, perché ci sono dei ventenni, dei venticinquenni e altri sui trenta e anche più), il problema numero tre è la difesa lenta (ma quando Della Morte salta il suo avversario? Non è che per caso difensori veloci, forti di testa e con due piedi decenti forse non ci sono nemmeno in tutte le squadre di A?)... eccetera.

In realtà la Pro Vercelli ha dei problemi, che forse nemmeno Paci e Casella sanno individuare.

Per una virata verso l'alta servono i risultati, a cominciare da oggi e da domenica prossima, sul campo del SudTirol.

Non ci resta che aspettare. E sperare. E cercare di capire, ma senza le solite formule magiche che di magico non hanno niente.