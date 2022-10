A Piacenza, terza sconfitta consecutiva per la Pro Vercelli

Primo piano per Roberto Iezzi (Foto Marco Lussoso)

Piacenza-Pro Vercelli 2-0

Marcatori: Rossetti (P) al 36', Conti (P) al 49'.





Altra sconfitta, la terza consecutiva, per la squadra di Paci. Che, per esempio nel secondo tempo con il modulo 4-2-3-1 non ha giocato male. Tante occasioni create, ma nessun gol. Più concreto il Piacenza che nelle poche occasioni create ha finalizzato.

Buona la prestazione di Iezzi, Corradini, Vergara. Opaca di tanti altri. Meglio comunque la Pro del secondo tempo tempo, a trazione anteriore. Squadra comunque priva della mentalità vincente, squadra bloccata. E domenica contro il FeralpiSalò?

Primo tempo.

10'. Piacenza. Esce Frosinini infortunato, entra Munari.

La Pro Vercelli gioca con il 3-4-3. Dietro agiscono Iezzi, Masi, Macchioni. Davanti, dietro a Comi, Renault e Gatto (con Renault che spesso arretra).

16'. Un giocatore della Pro è a terra, l'arbitro non fischia, ripartenza del Piacenza con l'ex Claudio Morra che avanza e spara, fuori ma non di molto. È il primo sussulto.

27'. Tiro ai due all'ora di Renault, para, si fa per dire. Rinaldi.

Risponde Lamesta che, da posizione defilata, impegna Rizzo, che respinge con i piedi.

31'. Punizione velenosa di destro ma dalla sinistra di Renault: respinge il portiere ma non trattiene, nessun avanti vercellese ne approfitta. Azione, comunque, pericolosa.

33: altro lancio in avanti del Piacenza, altra lettura perfetta di Masi, che anticipa tutti.

34': Comi servito in area appoggia per Renault, botta forte, deviata in corner.

Pro Vercelli in crescendo.... ma è il Piacenza ad andare a rete.

Minuto 36'. Morra riesce a far filtrare la palla in area, Rossetti anticipa tutti e porta il Piacenza in vantaggio.

Due di recupero, la Pro attacca.... male. Cross sballatto di Iotti dalla sinistra, direttamente sul fondo.









Secondo tempo.

Due cambi subito di Paci. Escono Gentile e Louati, entrano Calvano e Della Morte. Due cambi anche di Scazzola: dentro Nelli e Conti, fuori Morra e Persia.

49'. Ripartenza del Piacenza, palla a Conti che, davanti a Masi, tira sorprendendo Rizzo.

61'.Tre cambi di Paci. Dentro Arrighini, Vergara, Cristini. Fuori Macchioni, Gatto, Renault.

Pro Vercelli a trazione anteriore con il 4-2-4. Paci fa giocare tutti i suoi attaccanti: Comi, Arrighini, Della Morte, Vergara. A centrocampo Calvano e Corradini. Dietro, davanti a Rizzo, Iezzi e Iotti terzini, Masi e Cristini centrali.

62'.Gran giocata di Vergara, Comi impegna Rinaldi, che si salva in angolo.

Pro Vercelli che preme ma non concretizza.

68'. Gran botta di Calvano da fuori, para Rinaldi.

70'. Della Morte a Comi, botta improvvisa, palla alta.

75'. Angolo per il Piacenza, testa di Rizzo, para con sicurezza Rizzo.

80'. Vergara salta tutti poi passa verso la zona dischetto dove però non c'è nessuno.

81'. Cross di Iezzi, ci prova Arrighini di testa, in mezza torsione, alto.

88'. Ci prova Corradini dalla lunga distanza, bel tiro, forte e teso, ribatte in angolo Rinaldi.

Quattro di recupero.























Formazioni

Piacenza (4-4-2): Rinaldi; Frosinini (Munari 10'), Cosenza, Masetti, Capoferri Onisa 75'); Lamesta, Palazzolo, Persia (Conti 46'), Zunno (Vianni 57'); Morra (Nelli 46'), Rossetti. A disposizione: Tintori, Maianti, Pezzola, Nelli, Ruiz, David, Munari, Vianni, Conti, Onisa, Biancheri. All. Scazzola.

Pro Vercelli (4-4-2): Rizzo; Iotti, Masi, Macchioni (Cristini 61'), Iezzi; Gentile (Della Morte 46'), Louati (Calvano 46'), Corradini, Renault (Vergara 61'); Iotti, Comi, Gatto (Vergara 61'). A disposizione: Valentini, Rigon, Cristini, Perrotta, Calvano, Vergara, Silvestro, Arrighini, Guindo, Saco, Della Morte. All. Paci.





Arbitra Fabrizio Pacella

Ammoniti: Palazzolo, Munari del Piacenza; Della Morte, Calvano della Pro Vercelli.