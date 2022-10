Come verificare se un vino è ancora bevibile?

Cena in casa romantica o con amici, tutto pronto, con tavola preparata ad hoc e finalmente andate a prendere una gran bottiglia dalla vostra cantinetta vino design riempita sapientemente con i vostri vini favoriti. Successo e figurone assicurato.

Degustare un buon vino è un piacere incomparabile, soprattutto se accompagnato da un pasto delizioso, ma questa atmosfera da sogno può essere facilmente messa in pericolo perché questo nettare delizioso è molto delicato e qualsiasi cambiamento drastico del clima o una semplice alterazione della bottiglia può causare un cambio delle sue condizioni e il vino può finire per essere danneggiato e di conseguenza rovinare la serata.

A volte è difficile per i consumatori finali che non sono esperti in materia riconoscere quando ciò accade, ecco perché su cantinettavino vi sono alcuni indizi affinché possiate scoprire come sapere se il vino è ancora bevibile o meno. Ma soprattutto è possibile trovare le migliori soluzioni per evitare che un buon vino diventi imbevibile o che perda le sue caratteristiche distintive.

Ecco i principali fattori per capire se un vino è ancora bevibile:

Uno dei difetti più tipici che indicano che il vino è cattivo è l'odore di tappo. Succede quando la muffa penetra nel tappo e si ripercuote sull'intera bevanda, si nota in modo significativo quando si versa il vino e lo si muove nel bicchiere e si accentua con il passare dei minuti. Un altro indizio inequivocabile che il vino è poco buono è quando si percepisce un aroma e un sapore di aceto. Il vino non dovrebbe mai contenere questo sapore o odore, quindi ci indica che il liquore è stato danneggiato e non è consigliabile consumarlo. Un vino marrone o che ha subito una significativa perdita di intensità del colore può essere segno di un'eccessiva esposizione al sole o a una luce elettrica troppo forte. La decolorazione è spesso sinonimo di ossidazione , per cui il gusto del vino ne risente irrimediabilmente. Se all'assaggio si nota che il sapore è troppo dolce non è un buon segno. Ci sono vini rossi dolci che si consiglia di utilizzare per gustare un dessert, ma se è troppo dolce e non è considerato un vino dolce, potrebbe essere stato esposto in modo improprio al calore e quindi non si dovrebbe bere.

Non dobbiamo disperare però, perché fortunatamente esistono dei rimedi e delle accortezze che abbassano la probabilità di dover gettare un buon vino.

Il punto di partenza infatti è quello di conservare le nostre amate bottiglie nel luogo giusto con le condizioni ideali. Non vi preoccupate se non disponete di una mansione dotata di cantine sotterranee enormi, ci sono soluzioni che si adattano a spazi diversi, a partire da una cantinetta vino piccola che si può tranquillamente combinare ed integrare nel vostro ambiente preferito.

Ricordatevi che un refrigeratore per vino è un armadio frigorifero progettato per mantenere le bottiglie di vino alla giusta temperatura: attraverso un sistema di raffreddamento controllato da un termostato, questo apparecchio mantiene l'interno fresco e permette di regolare il grado di raffreddamento del vino, consentendo così di consumarlo alla temperatura ottimale in modo che continui a maturare al giusto ritmo.