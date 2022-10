Bianzè: per la scuola primaria un'accoglienza "galattica" - FOTOGALLERY

BIANZE’ – E’ stato un periodo dell’accoglienza “galattico”, quello di quest’anno per i bambini della scuola primaria, proprio come il titolo dello spettacolo teatrale a cui hanno assistito a conclusione del primo mese di attività scolastiche, “Storie galattiche”.

Coinvolti in diverse attività ludico-culturali, gli alunni hanno avuto modo di stare insieme e di confrontarsi muovendo i primi passi nel nuovo anno scolastico 2022/2023, nella speranza di poter ritrovare un po' di normalità post era Covid. “Innanzitutto grazie ad una donazione da parte di una famiglia del paese, abbiamo avuto la possibilità di effettuare un progetto molto interessante denominato Outdoor per potenziare le dinamiche di gruppo, tenuto dalla cooperativa Tantintenti di Biella e volto a spiegare ai bambini l’importanza della fiducia”, spiega la maestra Silvia, che si dice soddisfatta dei 3 incontri che hanno visto coinvolte tutte le classi dalla 1° alla 5°.

“Gli incontri duravano due ore ciascuno e si sono tenuti quasi interamente all’aperto, complice le belle giornate che settembre ci ha regalato, tranne l’ultima lezione che si è svolta in palestra – continua poi l’insegnante – i bambini sono stati coinvolti in attività e giochi che li hanno spinti a doversi fidare dei loro compagni. Tirando le somme possiamo dire che il riscontro è stato più che positivo, siamo davvero molto soddisfatte”. Il mese di settembre si è quindi concluso con la giornata dell’accoglienza venerdì 30, che ha visto dapprima la gita al laghetto Oasi verde, dove gli alunni avrebbero dovuto trascorrere la giornata giocando e stando all’aperto: ma visto il clima freddo, il tutto si è concluso in fretta e alle 14,30 il gruppo ha fatto ritorno a scuola dove si è svolto lo spettacolo teatrale ”Storie galattiche” della compagnia Lo Stregatto, offerto dalla biblioteca civica per promuovere la cultura e la lettura all’interno del progetto “Ludorì”.