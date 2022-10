Corso Avogadro, via anche le rampe - video

Sono iniziati i lavori di smantellamento delle rampe dell'ex cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna.

L'intervento, deliberato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, prevede il recupero della terra di riempimento da destinare a scopi edili con la conseguente possibilità di evitare i costi di smaltimetno del materiale. «Un progetto virtuoso», lo aveva definito il vice sindaco Massimo Simion dopo che le analisi sulla qualità del terreno avevano consentito agli uffici comunali di dare il via libera al progetto.

Dopo l'abbattimento delle campate del viadotto e la rimozione delle rampe, sarà avviato l'iter per il ripristino della viabilità a raso: nelle intenzioni dell'amministrazione il nuovo corso Avogadro di Quaregna incrocerà la ferrovia ormai sospesa da una decina d'anni, e l'attraverserà con un normale passaggio a livello, così come avviane in corso Prestinari e via Trino.

Una riqualificazione della viabilità della zona molto attesa dai residenti del rione Aravecchia, anche in considerazione delle opportunità che nuovi collegamenti potrebbero offrire per il recupero di alcuni stabili e attività della zona ormai chiusi da molti anni.