Bianzè. Esercitazione all’Oasi verde per la Protezione civile

BIANZE’ – Esercitazione sul campo al laghetto Oasi verde per i membri della Protezione civile bianzinese: la giornata di sabato, infatti, ha visto il gruppo di volontari impegnato in una giornata di formazione attiva suddivisa in due momenti salienti. Il primo alle 7,30 con il ritrovo nel piazzale della casa di riposo cavalier Terzago, per il montaggio tende del campo base e il secondo con la spedizione al laghetto, appunto, per la prova di riempimento e svuotamento delle motopompe.

“Terminata la parte pratica, ci siamo poi tutti recati alla base per pranzare sotto le tende da noi montate – ci spiega Matteo Panizza, 25 anni, il volontario più giovane del gruppo – dove c’era tutto l’occorrente portato in loco dalla sede di Vercelli con i camion guidati da due di noi in possesso di brevetto di guida”.

Alla giornata hanno preso parte anche i membri del neo nato gruppo di Motta dei Conti, insieme ad alcuni membri del direttivo di Vercelli, Roberto Bertone e Mirella Guerrini. Il tutto è terminato alle 14,30 con la consegna dei diplomi. La sezione bianzinese della Protezione civile è un gruppo molto attivo, sia in paese che al di fuori, come ci spiega concludendo Panizza: “Cerchiamo sempre di dare una mano e di collaborare anche con i Comuni limitrofi, sia per grandi eventi come manifestazioni e gare, sia in caso di eventi atmosferici, come la grandinata di fine agosto che ha purtroppo fatto parecchi danni”.