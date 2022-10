Coppa Piemonte, successo per la S2M

Nella terza gara di Coppa Piemonte, la S2M conquista la vittoria a Biella.

Opposte a Chiavazza alla Virtus Biella, le vercellesi hanno ottenuto un successo conquistato con il cuore.

Partite molto contratte sia nel primo che nel terzo set, persi malissimo, le bicciolane hanno poi risalito con costanza la china, recuperando nel secondo e nel quarto periodo, portando le biellesi al quinto periodo, vinto poi in modo convincente.

Il 3-2 ottenuto serve soprattutto per il morale della squadra che ha ottenuto un successo che mancava da molto tempo.

Ancora una volta occorre però dire che bisogna migliorare nella gestione della partita, perché nei set persi si è vista una squadra che alle prime difficoltà si lascia troppo andare, mentre se le cose durante la gara vengono gestite, anche la S2M può giocare bene a pallavolo.

Ora la Coppa Piemonte va in archivio sino a novembre, lasciando spazio al Campionato che inizierà l’8 ottobre.

La S2M sarà impegnata alle ore 18 in quel di Pinerolo contro la Union Volley, in una trasferta molto lunga, che non sarà certo l’ultima in termini di distanza.

Infatti, Bertinazzi e compagne per un sorteggio senza senso sono state inserite, per l’ennesima volta, in un girone che in termine di distanza è il maggiore come chilometri da macinare rispetto ad altri che ne hanno sulla totalità, più di mille in meno.

S2M VOLLEY VERCELLI : Saino (L1), Patrucco (1), Ogliaro (7), Bertinazzi (7), Mastronardi (9), Fenoglio (4), Lupo (11), De Ambrogio (1), Vattimo (2), Vercellone, Bittolo, Ippolito (13), Trasente, Breda (L2).

ALL: Gherardi, Vigliani