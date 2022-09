Benvenuto al piccolo Umberto, secondogenito del sindaco Pane

Il suo arrivo, qualche mese fa, era stato pre-annunciato da un simpatico post che aveva come protagonista la sorellina Matilde.

Lunedì, nel reparto di Ostetricia del Sant'Andrea di Vercelli, il piccolo Umberto Pane è venuto alla luce riempiendo di felicità la mamma Veronica Fanzio e il papà Daniele, sindaco di Trino.

Mamma e piccolo sono in gran forma e a casa Matilde aspetta con curiosità di poter conoscere il fratellino.

Ad annunciarne la nascita del piccolo un commovente post dello stesso Pane: «Ci sono giorni che ti cambiano la vita, il 23 marzo 2015 è stato uno di questi… Ti chiamano in una sala dell’ospedale e ti piazzano in mano una robetta piccola che fa qualche versetto e ti dicono “tenga questa è roba sua”. Capisci subito che tua moglie ha appena compiuto un miracolo, nel vero senso della parola, e tu inizi a comprendere il vero senso della vita e ha un nome Matilde ed un cognome il tuo, Pane. Beh oggi Veronica ha compiuto nuovamente il suo miracolo: il piccolo Umberto Davide Maria Pane ha fatto il suo primo ruggito. Supermamma Veronica, che sta benissimo, è stata come sempre, l’eroe e l’orgoglio di famiglia. Sono i figli a dare un senso alla vita e ad illuminare la nostra strada».

Auguri e un benvenuto in questo pazzo mondo al piccolo Umberto anche da www.infovercelli24.it.