In fiamme la segheria Giordano - foto e video

Un gravissimo incendio, nella notte, ha devastato la segheria Giordano di Capertogno, struttura produttiva valsesiana, conosciutissima in tutta la valle.

Dalle 6 di venerdì mattina, per arginare il rogo, sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanentemente di Varallo Sesia, insieme a quelle volontarie di Cravagliana, Alagna, Ponzone e Romagnano Sesia.

L'intervento è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo che al momento risulta sotto controllo. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Ma l'incidente ha colpito profondamente tutta la Valsesia. Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione montana, in un posto ha scritto: «Un forte abbraccio alla comunità di Campertogno e ai proprietari della falegnameria Giordano, colpita da un brutto incendio. L’Unione Montana dei Comuni della Valsesia vi è vicina e a piena disposizione. Sono sicuro che vi rimetterete presto in piedi».