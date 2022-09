Corso Avogadro, via le rampe: la terra sarà riciclata

L'intervento di abbattimento delle rampe sarà a costo zero per il Comune che avrà la possibilità di recuperare la terra di riempimento per inviarla a un impianto di recupero: dopo l'approvazione della delibera, passata giovedì in Consiglio comunale, gli interventi inizieranno a stretto giro.

«In un momento in cui i costi dei cantieri sono in constante crescita a causa dell'aumento nel costo dei materiali, dei combustibili e dell'elettricità - commenta il vice sindaco, Massimo Simion - effettuare un intervento a costo zero mi sembra una buona notizia».

Intanto si sono chiarite le modalità per la realizzazione della nuova arteria: in caso di richiesta da parte di Rfi, il Comune si impegna a eseguire a proprie spese l'eventuale rifacimento del cavalcaferrovia Avogadro entro cinque anni dalla formale richiesta, qualora si palesino effettive esigenze di riattivazione in esercizio della linea ferroviaria.