Santhià - La biblioteca compie 25 anni

SANTHIA’ – La biblioteca civica di Santhià quest’anno compie 25 anni e per l’occasione proporrà tutta una serie di eventi legati al sapere.

Ad annunciarlo è Renzo Bellardone, consigliere con delega alla Cultura. “Dal 1997 la nostra biblioteca civica è al servizio della città e del territorio: una vera eccellenza per Santhià. Con i suoi 43.000 libri, oltre a numerosi CD e DVD, è il luogo della cultura per eccellenza. Proprio per questo ringrazio Marinella Bianco, impiegata comunale che gestisce con passione e competenza la biblioteca, oltre ovviamente tutti i volontari che con la loro operosità e gentilezza accolgono gli utenti. Un grazie va anche ai ragazzi e alle ragazze del Servizio Civile che si sono succeduti negli anni”.

A breve verranno resi noti i vari appuntamenti organizzati per festeggiare questo importante traguardo.