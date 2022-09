Una nuova ambulanza per la Cri di Gattinara

Giovedì 22 settembre sono stati inaugurati la nuova ambulanza e il nuovo mezzo di soccorso del Comitato Locale della Croce Rossa di Gattinara, acquistati grazie al contributo di tanti amici della nostra Comunità tra cui Lavazza, Sais, Cavanna, Refrattari Motta, Cerri Rottami, Farmacia Cominazzini, Albis, Querciotti e Omug.

All’inaugurazione oltre ai tanti volontari anche il sindaco di Gattinara Maria Vittoria Casazza e il parroco monsignor Franco Givone.

«La Croce Rossa di Gattinara da oggi ha una nuova ambulanza e un nuovo mezzo per dare un servizio sempre più efficace a tutti noi – spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione - Grazie a tutti coloro che hanno donato i fondi per arrivare a questo importantissimo risultato e grazie ai tantissimi volontari che ogni giorno vegliano come angeli su di noi. Siamo una comunità meravigliosa».

Il Comitato Locale di Gattinara ha in forza oltre 130 volontari attivi, che ruotano settimanalmente per coprire i turni e garantire sempre un servizio efficiente.

Per svolgere in piena efficienza tutti i servizi sul territorio il Comitato locale della Croce Rossa ha bisogno di nuove forze per questo è sempre alla ricerca di volontari come: barellieri e autisti.

Per saperne di più: telefonare al 0163 833469, o mandare una email area6@crigattinara.it oppure visitare il sito www.crigattinara.it/corsicri

«Ringraziamo vivamente il personale della Croce Rossa di Gattinara – hanno concluso il sindaco e il vicesindaco – per il prezioso servizio che svolgono per tutto il territorio. Desideriamo evidenziare la stretta collaborazione che c’è tra i volontari e il Comune anche in occasione di importanti manifestazioni come Luva. La presenza di questo importante presidio della Croce Rossa a Gattinara concorre a garantire il mantenimento di alti livelli di qualità nei servizi alla persona».