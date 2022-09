Incendio in via Dante: le fiamme partite dalle masserie accatastate in cortile

AGGIORNAMENTO DELLE 18

E' partito da un cumulo di masserizia accatastate all'interno del cortile al civico 97 di via Dante l'incendio che si è sviluppato nel cortile del complesso delle case Atc di proprietà comunale, all'incrocio con via Galileo Ferraris.

L'allarme è scattato poco dopo le 14 e alle 14,15 la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale era già all'opera per domare le fiamme e scongiurare il rischio di ulteriori danni anche per gli appartamenti dei piani superiori. Nessuna delle persone presenti in quel momento nel complesso, oggetto di una prossima ristrutturazione, ha comunque riportato conseguenze a causa dell'incendio.

Ultimate le operazioni di focolaio al piano terra, i tecnici si sono poi occupati della messa in sicurezza dell'area interessata: gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale - che ha anche presidiato la zona deviando il traffico - delle unità della Questura e dagli addetti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vercelli. L'accertamento sulle cause e sugli eventuali danni è in corso.

ORE 13,40

Vigili del Fuoco in azione, all'incrocio tra via Dante e via Galileo Ferraris per. un principio di incendio all'interno di uno stabile, all'altezza del civico 97, nelle case popolari del Comune.

Sul posto ci sono i mezzi anticendio; la Polizia di Stato e la Polizia locale si stanno occupando della gestione del traffico. Il tratto di via Dante è chiuso al traffico per consentire gli interventi di soccorso.

Al momento le cause dell'incendio, che dovrebbe essere stato domato, non sono note. L'edificio è in procinto di essere ristrutturato dal Comune e per questo sono in corso i traslochi da parte delle famiglie che vivono nell'immobile.