Rimosso il passeggino dei rifiuti

E' stata ripulita l'area di corso San Martino dove qualche maleducato aveva abbandonato un passeggino e alcuni sacchi di rifiuti.

Il Comune è intervenuto a ripristinare il decoro dell'area portando via il mezzo e i sacchi. Ogni abbandono, purtroppo, è un costo che, alla fin fine, si ribalta sulla collettività. Un'attività di pulizia che si affianca a quelle di controllo e sanzionamento. Nelle scorse settimane, in pochi giorni, sono stati una decina i cittadini sanzionati per l'abbandono di materiali di ogni genere nelle strade cittadine.