Bianzè, i corsi dell'Unitré di nuovo in presenza

BIANZE’ – Con l’inizio del nuovo anno accademico i corsi dell’Unitrè di Bianzè torneranno in presenza nelle aule di via Isnardi 17 alcuni alle 17,30 e altri alle 20,30, ma continuerà anche la proposta online.

Visto il successo avuto dalla varietà dei corsi via etere, infatti, il direttivo bianzinese ha deciso di non abbandonare la possibilità di frequentare corsi a distanza, come ci spiega la presidente Rita Lorena Fassone: “Questi due ultimi anni non sono sicuramente stati semplici, perché ci siamo trovati a dover offrire e poi a dover gestire un modo totalmente diverso di far cultura. Siamo passati da organizzare corsi per stare insieme, per condividere il sapere trascorrendo un paio di ore in compagnia, ad organizzare corsi in cui gli insegnanti dovevano trasmettere le informazioni attraverso uno schermo, in modo quasi freddo e distante. Ma, nonostante tutto, ce l’abbiamo fatta, la gente non ha abbandonato le varie attività proposte e ha mantenuto l’interesse”.

Anzi, gli associati si sono appassionati ancor di più perché la sede bianzinese ha “fatto rete” con le altre Unitrè di tutta Italia, permettendo agli iscritti di partecipare a corsi proposti da sedi di altre regioni, ampliando così di molto l’offerta formativa. Questo ha portato ad uno scambio culturale tra Unitrè di tutta Italia.“Visto che l’iniziativa è stata apprezzata, abbiamo pensato di portarla avanti anche quest’anno, anche perché sarebbe impossibile per una piccola realtà come la nostra, avere una vasta offerta di corsi – conclude infine la presidente – quindi tutti colori che sono interessati ad iscriversi o ad avere informazioni, possono consultare il nostro sito www.unitrebianze.it oppure possono partecipare sabato pomeriggio all’inaugurazione del nuovo anno accademico 2022/2023 che si terrà nel cortile del municipio alle 15,30. Seguirà l’assemblea ordinaria per eleggere, con votazione segreta, le nuove cariche sociali: il presidente e i componenti del consiglio direttivo".