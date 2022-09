S2M: nulla di fatto nella seconda prova di Coppa Piemonte

Nella seconda partita di Coppa Piemonte, la S2M non ha ripetuto la buona prova della scorsa settimana. Opposte alla Bertinetti al Volley Gavi, le atlete bicciolane hanno fatto un passo indietro. In partita solo nel secondo set, le atlete di Gheradi e Vigliani hanno offerto una prestazione non certo positiva.

Non si può giustificare una gara con i pochi allenamenti fatti sin ora o la mancanza di amalgama della nuova formazione o l’assenza di Mastronardi, ma occorre sottolineare la poca grinta vista in campo, unita alla solita difficoltà in attacco, contro una formazione che, oltre tutto ha sbagliato molto di più della S2M. Basti pensare che nel primo set, perso per 17/25, tutti gli attaccanti schierati in campo, al di fuori delle giovani Ippolito (34%) e Bittolo (50%), hanno avuto una percentuale in attacco pari a zero.

Meglio nel secondo periodo dove l’ingresso di Comello ha dato maggiore consistenza alla formazione bianconera, ma che ancora una volta nel finale, ha commesso banalità evidenti, che hanno permesso al Gavi di conquistare anche il secondo set per 23/25.

Nella terza frazione, vista la buona prestazione nel periodo precedente, ci si aspettava una reazione di orgoglio della S2M, che invece non c’è assolutamente stata, tanto che le alessandrine vincono anche il terzo set per 18/25 e la gara per 3-0.

Ancora una volta da salvare il bravissimo libero Gloria Savino che da sola ha tenuto in piedi la ricezione e la difesa delle vercellesi.

Sicuramente la squadra dovrà avere margini di miglioramento che si otterranno sia con il lavoro in palestra il più duro possibile, sia con la gestione degli effettivi a propria disposizione che dovranno dare sicuramente di più. Il prossimo turno di coppa è previsto per sabato 1 ottobre con la S2M che affronterà a Biella la Virtus Chiavazza. Staremo a vedere.

S2M VOLLEY VERCELLI – VOLLEY PIRATES NOVI GAVI 0-3 (17/25 23/25 18/25)

S2M VOLLEY VERCELLI : Saino (L1), Avilia (2),Ogliaro (8), Bertinazzi, Comello (7), Fenoglio (6), Lupo (5), De Ambrogio, Vattimo, Vercellone, Bittolo (2), Ippolito (5), Trasente, Breda (L2).

ALL: Gherardi, Vigliani