Engas Hockey Vercelli, mister Punset: "Pareggio buonissimo contro squadra che esprime miglior gioco della A1"

Mister Sergi Punset analizza il pareggio per 3-3 di ieri al Palapregnolato della sua HV con il Follonica in chiave positiva “Vedendo il gioco del Follonica e considerando che ha più preparazione di noi a livello competitivo, perchè ha già giocato la Continental Cup, il risultato per me è buonissimo. Credo che l’hockey espresso dal Follonica sia uno dei migliori di tutta la A1. In più c’è da tener conto dell’assenza pesante di Max Oruste: nonostante ciò, la squadra è andata avanti mostrando tutto il proprio carattere. Nel primo tempo non siamo stati all’altezza, ci siamo fatti troppo piccoli davanti ad un Follonica che non meritava di poter giocar così comodamente a causa nostra. Poi abbiamo parlato, dicendoci di concretizzare il lavoro della settimana e la seconda frazione è stata molto diversa. La squadra deve amalgamarsi e credere in ciò che può fare, ma la strada intrapresa è corretta: un pareggio così con Follonica, con un giocatore importante in meno e qualcun altro un po’ acciaccato (Neves ha giocato gli ultimi quindici minuti con un problema alla mano), per me va benissimo e dimostra la nostra tempra”. Il pensiero dell’allenatore catalano corre a sabato prossimo, 1° ottobre, terza giornata di regular season: “Saremo ancora in casa, questa volta contro il Montebello che ha il miglior portiere della A1 (Leonardo Rodriguez Pais, ndr), portoghese che sostiene molto la squadra. Sarà una nuova difficile battaglia: vedremo se Oruste potrà giocare, le condizioni di Canet con la sua gamba e Neves con la mano, ma io ho fiducia in tutti i miei giocatori e andiamo avanti.”

Passiamo al capitano Massimo Tataranni, la cui disamina è lucida ed esprime tutta la sua esperienza: “Nel primo tempo eravamo un po’ legati, contratti e non abbiamo espresso il nostro gioco: la prima partita in casa è sempre difficile. Nel secondo, invece, per me avremmo meritato la vittoria: siamo entrati con una determinazione diversa, ci siamo sciolti di più e si è visto, infatti siamo andati in vantaggio. C’è da tener conto che abbiamo giocato con il Follonica, una squadra che ambisce allo scudetto, non ha cambiato niente nel proprio organico e gioca bene. Ci ha messo un po’ in difficoltà, ma ce la siamo cavata alla grande. Peccato per il risultato perché avremmo voluto fare un regalo al pubblico; sul 3 a 2 avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni, ma non c’è niente da recriminare, solo tributare applausi ai ragazzi che ci hanno messo l’anima e, ora, si deve continuare a lavorare”. Il capitano riserva parole molto umane, da vero uomo-squadra ad Oruste, ieri costretto al forfait: “Povero Max, si impegna moltissimo in allenamento, aveva tanta voglia di giocare, ma poi per una piccola “cavolata” non ha potuto farlo. Ci è rimasto assai male, dobbiamo tirarlo su di morale, pensando già al Montebello, perché sabato giocherà!”

E ora le impressioni della presidente di Engas Hockey Vercelli, anche lei al debutto casalingo, Marta Ferretti: “I ragazzi hanno giocato bene contro un avversario di una certa caratura e io sono contenta. Ovvio che si possa sempre fare di più ma, contando i pali presi, le assenze e l’avvio di campionato che ci ha visti impegnati contro squadre importanti, ribadisco: va benissimo”.