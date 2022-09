Politiche: lo scrutinio in tempo reale - IN AGGIORNAMENTO

ORE 0.01

Il dato, di per sé, va preso più come curiosità e come indicatore di una tendenza.Però è il primo risultato reale, ed è giusto darlo sebbene arrivi da un piccolissimo centro e riguardi una< sola delle 449 sezioni.

La prima sezione scrutinata nel collegio Uninominale Piemonte 2 della Camera (che comprende anche Vercelli) si chiude con 67 voti per Andrea Delmastro Delle Vedove, espressione della coalizione di centro destra (pari al 78,82%); 5 voti per Teresa Barresi, del Terzo Polo (5,88%); 5 voti per Mariella Moccia, candidata Pd (5,88%) e 3 voti per Giuseppe Paschetto del Movimento 5 Stelle (3,53%); 3 voti e medesima percentuale anche per Danilo Ramirez di Italexit con Paragone e 2 voti (2,35%) per Andrea Raviciotti di Italia Popolare e Sovrana.