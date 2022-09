Elezioni: le affluenze delle ore 12. Vercellese in linea con il passato

E' sostanzialmente in linea con il dato delle precedenti consultazioni, la percentuale dei votanti registrata, alle 12, negli 82 Comuni della provincia di Vercelli.

Complessivamente, si è arrivati al 22% rispetto al 22,91 della precedente tornata elettorale: finora non c'è stata, dunque, né la corsa al seggio ma nemmeno un "crollo" nel numero degli elettori.

Nel capoluogo ha votato il 21,71 degli aventi diritto (erano il 22,47 nella precedente tornata); a Varallo il 21,29 (contro il 24,13% del passato); a Borgosesia il 22,30% (a fronte del 22,80%).

Il dato piemontese (ancora in aggiornamento poiché non tutti i comuni hanno già comunicato le affluenze) è del 20,40% mentre, a livello nazionale, la percentuale si ferma al 19,11%, anche in questo caso con un dato non ancora definitivo.