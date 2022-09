Alle urne 143.377 vercellesi: per la prima volta i giovani voteranno per il Senato

Sono 143mila 377 gli elettori vercellesi chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento. Urne aperte, dalle 7 alle 23, e successivo scrutinio nella notte.

Per la prima volta nella storia della Repubblica, gli under 25 riceveranno, oltre alla scheda per il rinnovo della Camera (scheda rosa CLICCA QUI PER Il FACSIMILE) anche quella per votare i rappresentanti al Senato (scheda gialla CLICCA QUI PER IL FACSIMILE).

In provincia ci sono sono 216 sezioni: è necessario presentarsi ai seggi muniti di tessere elettorale e documento di identità.

Crociando il simbolo del partito del partito prescelto il voto andrà in automatico anche al candidato del partito o della coalizione nel collegio uninominale. Crociando solo il nome del candidato all'uninominale, invece, in caso di coalizione il voto per la quota proporzionale verrà spalmata su tutti i partiti che la compongono. Sempre in caso di coalizione, crociando il nome del candidato e di uno dei partiti che fanno parte della coalizione il voto viene assegnato solamente a quel partito specifico. Non è ammesso il voto disgiunto e le liste del proporzionale sono bloccate, dunque non sono ammessi voti di preferenza.

Il Piemonte, dopo il taglio voluto dal referendum del 2020, passa da 67 a 43 parlamentare: 29 verranno eletti per la Camera, 14 al Senato.