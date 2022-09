Auto fuori strada all'alba: conducente in ospedale

Auto fuori strada e conducente in ospedale, all'alba di domenica. Intorno alle 6,30 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta sulla SP3 nel comune di Buronzo all'altezza del fiume Cervo per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

I mezzi di soccorso della Croce rossa di Cossato hanno trasportato il conducente all'ospedale di Biella per accertamenti, mentre i carabinieri di Casanova Elvo si sono occupati dei rilievi e della viabilità.

Il personale dei Vigili del Fuoco è stato impegnato nella messa in sicurezza del mezzo e del tratto stradale.