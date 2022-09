Abbandoni decuplicati e proteste a raffica: Borgo d'Ale chiede di ripensare la nuova differenziata

Esasperato dai continui abbandoni di rifiuti nei boschi intorno al paese e dalle proteste per un servizio che non è partito nel migliore dei modi, il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno, annuncia l'intenzione di tornare, almeno temporaneamente, al vecchio sistema di raccolta differenziata. Quello che prevede passaggi settimanali per la raccolta dell'indifferenziato sia in paese che nelle cascine.

Ad annunciarlo è lo stesso Andorno, attraverso un post pubblicato sulle pagine social del Comune. «Viste le molteplici incomprensioni e i disagi storti con il nuovo metodo di raccolta dei rifiuti, iniziato il 2 settembre, si sta convenendo con la Sangermano spa, società operatrice e il Covevar di ripristinare il precedente metodo di raccolta almeno fino a quando non risulteranno consegnati tutti i nuovi bidoni e sacchetti. Poi verrà convocato un'altra riunione informativa alla quale è necessario che partecipi la cittadinanza. La nostra amministrazione - prosegue Andordno - ha richiesto la convocazione di un tavolo tecnico nel quale analizzare le problematiche insorte per cercare possibili soluzioni» Come avvenuto anche in altri centri, la "rivoluzione" avviata a inizio settembre non è stata ben accolta e il fatto che siano decuplicati gli abbandoni dei rifiuti nei boschi lascia supporre che troppe persone abbiano adottato questo illecito metodo fai-da-te per liberarsi dell'indifferenziato.