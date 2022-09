Pro Vercelli, "Una sconfitta che fa male"

Mister Massimo Paci analizza la sconfitta nel derby contro il Novara: "E' un ko che brucia. Ci tenevamo a fare bene oltreché per noi, per la società e i tifosi. Non siamo partiti male passando in vantaggio, poi però la maggior pressione del Novara ci ha messo in difficoltà e non siamo riusciti a sfruttare le ripartenze a, alla fine, ci siamo limitati a difenderci e, contro squadre di questo valore, il gol finisci col prenderlo. Nella ripresa siamo partiti male ma, nel finale, abbiamo creato alcune opportunità per pareggiare, come l'occasione di Mustacchio. Ora dovremo analizzare la sconfitta per capire se il merito è del Novara o, anche noi ci abbiamo messo del nostro". Forse i giovani hanno sentito il peso del derby? "Non credo sia una questione di maturità visto che in campo c'erano diversi ragazzi che avevano già giocato questo tipo di partite. Penso che la squadra sia mancata sotto il profilo della prestazione, non siamo stati in grado di tenere il loro passo. Forse dovremo crescere un po' di personalità nella gestione di alcune situazioni che non siamo riusciti ad attuare".

Alex Valentini, qualche buon intervento (anche sul rigore di Galuppini, inizialmente respinto) che non è servito a evitare la sconfitta nel derby: "Non siamo riusciti a trovare l'approccio giusto. Pur passando in vantaggio abbiamo subito un po' troppo la reazione del Novara che, da squadra forte, ci ha messo in difficoltà. Perdere il derby fa male ma è necessario capire gli errori che ci hanno portato a perdere e come rialzarci sin dalle prossime partite. Dovremo lavorare cercando di tornare subito a fare punti. Quello che non deve mancare è l'entusiasmo, senza il quale fare risultato può diventare complicato".

Il ds Alex Casella: "Sconfitta che fa male. Volevamo regalare ai tifosi, numerosi al "Piola" una grande prestazione. Non ci siamo riusciti. Dopo un buon inizio abbiamo patito troppo il centrocampo del Novara che resta una squadra ben attrezzata. Siamo mancati forse in qualche giocatore. E' la prima gara dove siamo andati fisicamente in difficoltà. Ma credo si tratti di una situazione contingente, magari legata al derby perché in una settimana, a inizio torneo, è difficile perdere la condizione. Analizziamo la sconfitta e ripartiamo subito