Pro Vercelli-Novara 1-2 (Niente da dire...)

Pro Vercelli-Novara 1-2

Marcatori: Della Morte (Pvc) all8; Gonzales (N) al 37'; Galuppini (N) al 65'.

Il Novara si aggidica il derby, con merito.

Primo tempo

1': tiro improvviso di Gonzalez, salva con le unta delle dita Valentini, in angolo.

Bene Silvestro, bene Cristini, bravio a chiudere e sbrogliare, ma è il Novara che domina.

8'. Grande grande grande gol dell'astro della Pro Vercelli, Matteo Della Morte che, da fuori, servito da Vergara, sorprende con un tiro tagliato e angolato il portiere Pissardo. Pro Vercelli in vantaggio.

13': lancio per Bortolussi che, solo davanti a Velentini, svirgola e spreca. Sospiro di sollievo, ma la difesa della Pro si era fatta cogliere impreparata.

19': rovesciata di Mustacchio, bella ma centrale.

Gran combinazione sulla destra di Vergara con Della Morte, azione fermata per fuorigioco ma i due sono una spina nel fianco del Novara (che continua a dominare a centrocampo).

24': Silvestro anticipa tutti di testa, su palla che sfila davanti a Valentini.

27': chiusura di Comi su Galuppini, con tutta la grinta che.

28': Benalouane di testa, salva sulla linea ancora lui, Gianmario Comi.

Benalouane, fallaccio su Comi, ammonito.

37'. La superiorità del Novara si concretizza con la rete di Gonzales. Rocca supera Silvestro, passa al compagno che, smarcato davanti a Valentini, deposita in rete. Parità.

42'. Goncalves, botta da 25-30 metri, gran parata di Valentini.

C'è solo il Novara.

Secondo tempo

Due cambi nella Pro: escono Vergara e Iotti, entrano Arrighini e Macchioni.

Botta improvvisa di Comi che, da posizione defilata, impegna Pissardo, che sventa ma in modo maldestro.

Persa palla da Saco, palla a Galuppini, alto.

Ammonito Ciancio, che stende Mustacchio lanciato in ripartenza.

10'. Dentro Corradini, fuori Saco.

17': Novara vicino al gol, salvano Macchioni, che mura parzalmente, e Valentini.

19'. Fallo di mani in area di Cristini, rigore per il Novara. Galuppini, tiuro, para Valentini ma non trattiene, riprende Galuppini e deposita in rete: Novara in vantaggio.

26': Paci manda in campo Anastasio, esce Silvestro.

Cambio modulo, difesa a 3. Della Morte esterno di centrocampo.

Botta da lontano di Anastasio, Pissardo para in due tempi.

29'. Cross di Della Morte, Comi di tuffo in testa, ma la palla è debole.

34'. Dentro Guindo, fuori Della Morte.

37'. Mustacchio di sinistro impegna severamente Pissardo, che si distende sulla destra e salva.

42': gran parata di Valentini su tiro di Tavarnelli.

Cinque di recupero, cinque di speranza.

Seconda ammonizione per Benalouane, espulso.

Formazioni.

Pro Vercelli: Valentini; Silvestro, Cristini, Perrotta, Iotti (Macchioni 46'); Calvano, Saco (Corradini 55'); Della Morte, Vergara (Arrighini 46'), Mustacchio; Comi.

Panchina: Rigon, Lancellotti, Masi, Gentile, Corradini, Gatto, Renault, Macchioni, Iezzi, Anastasio, Arrighini, Guido. All: Paci.

Novara: Pissardo; Ciancio, Benalouane, Carillo, Goncalves (Bertoncini 85'); Masini, Ranieri, Rocca (Amoabeng 85'); Gonzalez (Calcagni 78'), Galuppini (Tavarnelli 77'); Bortolussi (Buric 77')

Panchina: Menegaldo, Desjardins, Bertoncini, Di Munno, Bonaccorsi, Margineani, Peli, Diop, Tavarnelli, Buric, Calcagni, Amoabeng. All. Cevoli

Aribitra Carrione di Castellamare di Stabia.

Ammoniti: Benalouane, Ciancio del Novara; Mustacchio della Pro Vercelli.

Benalouane espuslo al 93'.

Abbonati 620. Incasso di 17.480 euro. Totale accessi 1827