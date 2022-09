Pro Vercelli con il 4-2-3-1.

Ecco la formazione decisa da Paci che opta per le tre mezzepunte (Mustacchio a sinistra, Vergara in mezzo e Della Morta a sinistra) dietro a Comi.

Confermato Calvano in mediana.

Ricapitolando.

Valentini; Silvestro, Cristini, Perrotta, Iotti; Saco, Calvano; Della Morte, Vergara, Mustacchio; Comi.