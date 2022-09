In casa cannabis, hashish e semi di canapa

Con l'accusa di detenzione e produzione illecita di sostanze stupefacenti, i carabinieri forestali della Stazione di Albano Vercellese hanno deferito in stato di libertà un ragazzo italiano.

I militari del Reparto forestale di Albano Vercellese, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno individuato all'interno di un garage aperto, cinque piante di cannabis. Nell’immediatezza i militari hanno proceduto a contattare il proprietario dell’abitazione e dell’attiguo garage e a compiere in via d’urgenza la perquisizione dei locali, rinvenendo, oltre alle cinque piante, anche un pezzo di hashish del peso di 4 grammi, sementi di canapa, oltre ad altro materiale utilizzato per pesare e confezionare sostanza stupefacente. Terminata la perquisizione e il conseguente sequestro, i militari hanno proceduto al deferimento alla Procura della Repubblica di Vercelli del giovane per il reato di coltivazione, produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.