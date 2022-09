Portici del centro storico: nuovo sistema di pulizia

Interventi di pulizia, da parte del personale Asm, per i portici del centro storico di Vercelli. Il primo intervento, realizzato nella serata di venerdì davanti al Municipio e alle Poste di via Palazzo di Città, ha visto l’utilizzo di specifiche attrezzature che permettono un intervento particolarmente efficace sulle pavimentazioni. «Per la pulizia - spiegano da Asm - sono stati utilizzati getti d’acqua calda ad alta pressione e spazzole rotanti, oltre a detergenti non aggressivi. Questo nuovo servizio è in fase sperimentale e, dopo una valutazione da parte di Asm e del Comune di Vercelli, potrebbe essere esteso a tutti i portici di Piazza Cavour e del centro di Vercelli».