Paci: «Mando in campo chi ha più "fuoco" dentro»

Schema di gioco? Formazione? Potrebbe già avere in mente entrambe le cose, oppure no.

«La sera prima della partita contro la Triestina – racconta Massimo Paci, nella conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Novara – avevo in mente un undici titolare. Il giorno dopo, dopo aver valutato tutto, comprese le condizioni climatiche e il campo, ho cambiato, proponendo un centrocampo a tre».

Tanti schemi provati, fino a ora. Pro Vercelli ancora alla ricerca di una sua identità?

«No, nel modo più assoluto. Cambiare l'assetto tattico, magari per esigenze specifiche legate alle caratteristiche dell'avversario, è un sapersi adattare. Se cambio assetto è solo perché difendere meglio e attaccare meglio».

Quindi nessuna anticipazione su chi giocherà. Per adesso i giocatori che non ha mai cambiato sono tre: Cristini, Iotti, Mustacchio.

«Io voglio valorizzare tutti. Questo aspetto mi permette di avere una maggiore intensità, sia durante gli allenamenti che durante il gioco».

Senta, Comi con il Novara ha il gol facile.

«Se Comi gioca spero proprio che segni».

Nelle ultime due partite si sono sbagliati troppi gol.

«Cercheremo di migliorare domani».

Partita sentitissima dalla tifoseria.

«I tifosi sono venuti a caricare la squadra, so bene come senta il derby tutta la città. Ma non dimentichiamo che è una partita come tutte le altre. Le squadra che scendono in campo vogliono vincere, vogliono i tre punti. Noi dobbiamo pensare a tutto, anche a crescere. Essendo un derby, chiaramente daremo il massimo».

Il Novara? L'avrà visto giocare, che giudizio ne ha ricavato?

«Pari livello del Padova. Un avversario difficile. Sono bravi nel fraseggio e nel possesso palla».

Noi siamo bravi ad aggredire gli avversari: i nostri attaccanti aggrediscono subito il difensore avversario con la palla al piede.

«In fase di possesso palla dobbiamo rispettare un determinato schema, in fase di non possesso devono correre tutti».

Di una probabile formazione, quindi, impossibile parlare.

Un'unica certezza. «Chi ha più “fuoco” dentro lo mando in campo» assicura Paci.