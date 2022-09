FdI: panissa di fine campagna elettorale

Fratelli d'Italia concluderà la campagna elettorale per le elezioni politiche con un incontro e una panissa in programma oggi, venerdì 23 settembre, a partire dalle ore 18,30 al Bar Principe si viale Garbaldi. All'incontro saranno presenti i candidati Andrea Delmastro, in corsa all'uninominale per la Camera, ed Emanuele Pozzolo, inserito nel listino plurinominale alla Camera.