Risparmio energetico e qualità dell'aria: un sensore in ogni aula

Un rilevatore per monitorare da remoto la qualità dell'aria, tenendo sotto controllo temperatura, umidità e anidride carbonica. La Provincia investe circa 130mila euro per dotare le 450 aule dei 27 complessi scolastici di competenza di una strumentazione in grado di segnalare quando - e per quanto tempo - arieggiare i locali. Indicazioni che vanno a beneficio non solo per la salute di studenti e prof, ma anche dei costi di gestione degli impianti di riscaldamento.

«Lo scorso anno abbiamo speso il 20% in più per riscaldare le aule - spiega il presidente Davide Gilardino -; siamo passati da 1 a 1,2 milioni di euro. Con gli attuali aumenti nel costo del metano gli importi rischiano di salire ulteriormente».

E se l'installazione dei led ha permesso di limitare gli aumenti per l'elettricità, alcune misure volte al contenimento dei costi dovranno comunque essere prese. Nelle due settimane di pausa natalizia, ad esempio, verranno abbassate le temperature nei plessi fino a 15-16 gradi: «Una misura - è la previsione della Provincia - che, da un lato, consente di mantenere gli impianti in funzione e dall'altro di risparmiare circa 40mila euro». Dal nuovo Governo sono poi attesi ulteriori indicazioni in materia che verranno prontamente trasferite agli istituti scolastici.

«Sui nuovi dispositivi - spiega Pier Mauro Andorno, consigliere con delega all'edilizia scolastica - la Provincia ha investito 130.000 euro: la prima fornitura arriverà il 12 ottobre e ogni apparecchio, con controllo in remoto, segnalerà, attraverso una spia rossa, se le condizioni di anidride carbonica, umidità e temperatura non sono ottimali. In questo modo si potrà arieggiare in caso di necessità, sulla base della dimensione delle aule, del numero di studenti».