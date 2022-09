Nell'ex Bocciodromo un Polivalente da mille posti

SANTHIA’ – Una struttura con capacità ricettiva di 1.000 persone, 300 sedute e 700 in piedi: manca poco, ormai, e Santhià avrà il suo polivalente. Dall’edificio in cui sorgeva il bocciodromo, infatti, con un mutuo di 900.000 euro, l’amministrazione comunale ha fatto ricavare quello che diventerà il centro di attrazione per manifestazioni e feste, che in città non esisteva.

«I lavori sono in corso d’opera, purtroppo ci sono stati dei ritardi nella consegna dei materiali e quindi il termine slitta a fine anno, ma ormai manca davvero poco», annuncia il sindaco Angela Ariotti. Per il 2023, quindi, Santhià potrà contare su uno spazio al chiuso dove organizzare eventi di vario genere, dotato di un palco rialzato di 10 metri per 8 più posti a sedere e posti in piedi, spogliatoi per gli artisti e servizi igienici.

Ma l’amministrazione ha pensato anche a coloro che sono stati “sfrattati” per la creazione di questa struttura, vale a dire i giocatori di bocce: all’esterno del polivalente è infatti stato realizzato il campo da bocce con al di sopra una copertura, per permettere a coloro che praticano questo sport, di poterlo fare sia con la pioggia che con il sole.