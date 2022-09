Scontro a Livorno Ferraris: ferito in codice rosso

Gravissimo scontro, nel pomeriggio di giovedì, a Livorno Ferraris.

Secondo le prime informazioni, nell'impatto tra due vetture, uno degli occupanti ha riportato lesioni e traumi da codice rosso dopo essere stato proiettato fuori dal mezzo incidentato.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine sul posto per i rilievi del caso insieme ai mezzi impegnati nei soccorsi. Il personale del 118, intervenuto per le prestazioni sanitarie, ha trasportato d'urgenza la persona ferita in ospedale.

(notizia in aggiornamento)