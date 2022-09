Sabato pomeriggio c'è il derby: occhio ai divieti

Misure straordinarie, sabato 24 settembre, in occasione del derby tra Pro Vercelli e Novara che si disputa allo stadio Piola alle 16,30. A integrazione delle ordinanze che disciplinano controlli e chiusure in occasione delle gare interne dei bianchi, una recente ordinanza prevede che dalle 13 sino a cessate esigenze, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a eccezione di quelli al seguito della tifoseria della squadra ospite, in via Agordat, nel tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; via Asmara, nel tratto compreso tra via Rodi e viale Rimembranza; viale Rimembranza, su ambo i lati della carreggiata che unisce piazza Solferino a piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra piazza Solferino e via Massaua; in via Rodi, nel tratto compreso tra via Massaua e corso De Gregori.

Dalle 13 sino a cessate esigenze è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in piazza Camana, su ambo i lati dell’area carrabile sita in fregio all’edificio ex Distretto Militare (nel tratto compreso tra via Manzoni e via San Cristoforo); in via Tripoli, su ambo i lati del tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; in via Rodi, su ambo i lati del tratto compreso tra via Benadir e via Massaua; in via Massaua, su ambo i lati del tratto compreso tra viale Rimembranza e piazza Cesare Battisti; in corso De Gregori (compresi controviale e marciapiede lato civici pari).

Dalle 14 e sino a cessate esigenze è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli in piazza Camana, area carrabile sita in fregio all’edificio ex Distretto Militare (tratto compreso tra via Manzoni e via San Cristoforo); in via XX Settembre, tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e via Derna; in via Manzoni, nel tratto compreso tra via Quintino Sella e via XX Settembre; in corso De Gregori; in via San Cristoforo, nel tratto compreso tra via Tripoli e via Lucca; in via Rodi, nel tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; in via Tripoli, nel tratto compreso tra via Benadir e corso De Gregori; in via Agordat, nel tratto compreso tra viale Rimembranza e via Tripoli; in via Asmara, nel tratto compreso tra viale Rimembranza e via Tripoli; in via Massaua, nel tratto compreso tra viale Rimembranza e piazza Cesare Battisti; in via Derna, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Massaua; in via Crosa.

Dalle 14 e sino a cessate esigenze: in via Quintino Sella, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Santorre di Santarosa, è istituito un senso unico di marcia in direzione di quest’ultima; in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Quintino Sella e via XX Settembre, è istituita a senso unico di marcia in direzione di quest’ultima; in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Menotti, è istituita a senso unico di marcia in direzione di quest’ultima.

E' consentito il transito dei veicoli al seguito della tifoseria della squadra ospite esclusivamente al fine si lasciare in sosta il veicoli così come previsto nella presente ordinanza; è consentito il transito dei veicoli al seguito della tifoseria casalinga, per il solo accesso ai parcheggi di piazza Camana e via Derna.