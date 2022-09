Circolo Ricreativo e Biblioteca del Notaio, il programma dell'anno

Un programma sociale che guarda alla cultura, ma anche ai problemi dell'ambiente e del territorio. E, in occasione dell'apertura delle attività, uno sguardo alle proposte del Fai. Il Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris ha presentato il programma sociale nel corso di una serata che ha avuto come ospite e apprezzata relatrice la presidente del Fai Vercelli, Paoletta Picco. Seguitissima la sua relazione dal titolo “Autunno-Inverno 2022: mostre, eventi culturali e gite. Le proposte del Fai”. È stata l’occasione per una panoramica degli eventi culturali di pregio locali, ma anche del nord Italia. Il Circolo parteciperà almeno ad alcuni di essi.

Nel corso della serata, il presidente, Tino Candeli, ha presentato il programma completo degli eventi che si svolgeranno fino a fine dicembre.

Le serate conviviali del Circolo continueranno, lunedì 10 ottobre, con Silvia Faccin (conservatore manoscritti e rari; responsabile servizi educativi e ufficio stampa del Museo del Tesoro del Duomo) e Sara Minelli (conservatore Museo del Tesoro del Duomo; responsabile servizi di documentazione e relazioni pubbliche) che tratteranno “Un patrimonio millenario si racconta. Devozione, leggende e storia dal patrimonio della Fondazione MTD Vercelli”. Lunedì 24 ottobre Alessandro Tacchini (giornalista pubblicista, scrittore, autore e conduttore televisivo dedicherà la serata alla Pro con "130 anni e quelle casacche emozionano ancora"; lunedì 14 novembre Renato Bianco e Alessandra Cesare dialogheranno suo libro “La canzone di Diego” edizioni Interlinea; lunedì 28 novembre Stefano Bondesan (presidente dell'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, Alessandro Iacopino (direttore generale del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e Paolo Carrà (presidente Ente Nazionale Risi) affronteranno il tema: “Acqua: risorsa preziosa e limitata. Quale futuro?”.

Lunedì 12 dicembre è invece in programma la cena degli auguri di Natale con la Tombola.

Tra gli eventi speciali si segnala, domenica 16 ottobre il "Concerto dei Laureati del Concorso Viotti". Il Circolo Ricreativo, ha istituito recentemente la Biblioteca Notaio Torelli, seguita dal Bibliotecario e socio Renato Bianco, che organizza eventi culturali e presentazioni librarie pomeridiane, con la rassegna: "Il sabato della Biblioteca". Questo è il programma: il 1 ottobre Franco Ferraro presenta “Al Sesia in Bicicletta” Edizioni Effedi; il 5 novembre è in programma la visita all’Archivio Storico Comunale; il 3 dicembre incontro con Walter Haberstumpf sul tema "Vercellesi nel vicino Levante nel basso Medioevo".

Infine, in occasione del Convegno Storico a cura della Società Storica Vercellese, sono stati organizzati, in orario pomeridiano, nei giorni 24, 25 e 26 novembre eventi con il titolo “Aperitivo con il notaio. Pillole di storia cittadina nel medioevo”, a cura di Alessandra Cesare.