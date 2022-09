Vuoi vivere l’atmosfera del Medioevo con i tuoi bambini? Vieni ad Asti ad Arti e Mercanti!

Al via ad Asti con Arti e Mercanti un viaggio nel tempo che riporta indietro a prima della scoperta dell’America.

In occasione della storica rievocazione, che animerà alcune strade del centro cittadino, i più piccoli insieme alle loro famiglie avranno la possibilità di diventare i protagonisti della rievocazione di un antico borgo medievale. Infattidalle ore 11.00 di sabato 24 settembre alle ore 20.00 di domenica 25 ci saranno tanti momenti a loro dedicati.

Passeggiando per le vie del borgo si potranno osservare non solo artigiani al lavoro nelle loro botteghe e osti intenti a preparare gustose pietanze, ma di tanto in tanto faranno capolino gli acrobati e menestrelli dei Giullari del Carretto, i musici Rujos con cornamuse e tamburi, e i cavalieri di Asti Buhurt Club che insceneranno un combattimento in armatura.

Come ogni anno si potrà assistere allo spettacolo delle marionette, sarà possibile provare il tiro con l’arco grazie agli arcieri di ASD Astarco e si potrà partecipare a tanti giochi medievali – proposti dallo stand delle Politiche Sociali del Comune di Asti e fare una carezza ai randagi del Canile di Asti.

Inoltre, nell’area allestita in piazza Santa Caterina dall’ASD VALLENSOGNO, i più piccini potranno partecipare ai laboratori di conoscenza ed avvicinamento degli animali:

Pecore

Laboratorio “Dal boccolo di lana al fiocco di lana” ( lavorazione della lana grezza) – Laboratorio di uncinetto e ferri

Laboratorio “Dal boccolo di lana al fiocco di lana” ( lavorazione della lana grezza) – Laboratorio di uncinetto e ferri Asini

Il linguaggio dell’asino – l’asino e l’uomo: viaggio nella storia del rapporto fra l’ asino e l’ uomo

Il linguaggio dell’asino – l’asino e l’uomo: viaggio nella storia del rapporto fra l’ asino e l’ uomo Galline

Laboratorio sui colori: gusci e piumaggi

Insomma, tra personaggi in costume, danze popolari, abbondanti banchetti, giochi di strada, amici a quattro zampe, ci sarà tutto quello che serve per divertirsi e vivere in piacevole compagnia la magia dell’epoca. Vi aspettiamo!