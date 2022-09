Festa di Sant'Ignazio, al via il triduo

SANTHIA’ – Avrà inizio domani il triduo di preparazione alla festa di sant’Ignazio da Santhià, il sacerdote cappuccino al secolo Lorenzo Maurizio Belvisotti, dichiarato santo. Il programma di preparazione prevede alle 8,30 la messa in Duomo di Sant’Agata con la successiva adorazione eucaristica dalle 9,15 alle 12, mentre al pomeriggio sia l’adorazione dalle 15 alle 16,30 che la messa delle 18 verranno celebrate nella chiesa della SS Trinità. Venerdì invece gli appuntamenti sono la messa alle 8,30 in Duomo e messa alle 18 nella chiesa della SS Trinità, in onore di san Pio da Pietralcina. Si proseguirà poi sabato con la messa delle 8,30 e delle 18 in Duomo, per arrivare al culmine delle celebrazioni domenica, con la solenne funzione delle 10,30, presieduta da Mario Durando OFMCap, biografo di Sant'Ignazio e amico della comunità santhiatese. A questa celebrazione sono come sempre state invitate le associazioni parrocchiali e laiche, insieme alle varie autorità cittadine che quest’anno prenderanno parte senza le bandiere e i gonfaloni, visto che la festa coincide con le elezioni politiche.